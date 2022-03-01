Юрист рассказала о тонкостях шестидневной рабочей недели

В России идёт шестидневная рабочая неделя. Суббота, 5 марта, в этом году рабочий день с сокращённым графиком. Выходной переносится на 7 число, в результате россияне получат три выходных — 6, 7, 8 марта.

- Реклама -

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что несмотря на сокращение рабочего дня 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал 8 часов.

Людям, работающим в праздничный день, положена оплата в двойном размере, либо работодатель должен предоставить отгул.