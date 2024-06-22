Юрист рассказал, от кого зависит отправка Ефремова на СВО

Адвокат Сергей Жорин заявил News.ru, что решение об отправке Михаила Ефремова в зону специальной военной операции (СВО) должно быть добровольным и приниматься самим актёром.

По словам Жорина, некоторые СМИ сообщают о том, что заключённых якобы «стимулируют» для отправки в зону СВО. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что это относится к Ефремову.

Адвокат подчеркнул, что в случае с лицами, отбывающими наказание, решение об отправке в зону СВО должно быть добровольным. То есть принудительно отправить туда человека нельзя. Однако есть информация о том, что иногда осуждённых «стимулируют» принять такое решение.

Жорин отметил, что нельзя утверждать, что общественники и администрация учреждения стимулируют Ефремова принять решение об отправке в зону СВО. Нельзя также исключать возможность такого стимулирования.

В любом случае окончательное решение будет за самим Ефремовым.

Ранее сообщалось, что «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где артист отбывает наказание за аварию, в которой погиб человек.