Суббота, 22 июня, 2024

Юрист рассказал, от кого зависит отправка Ефремова на СВО

Автор: 7info

Опубликовано

Адвокат Сергей Жорин заявил News.ru, что решение об отправке Михаила Ефремова в зону специальной военной операции (СВО) должно быть добровольным и приниматься самим актёром.

По словам Жорина, некоторые СМИ сообщают о том, что заключённых якобы «стимулируют» для отправки в зону СВО. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что это относится к Ефремову.

Адвокат подчеркнул, что в случае с лицами, отбывающими наказание, решение об отправке в зону СВО должно быть добровольным. То есть принудительно отправить туда человека нельзя. Однако есть информация о том, что иногда осуждённых «стимулируют» принять такое решение.

Жорин отметил, что нельзя утверждать, что общественники и администрация учреждения стимулируют Ефремова принять решение об отправке в зону СВО. Нельзя также исключать возможность такого стимулирования.

В любом случае окончательное решение будет за самим Ефремовым.

Ранее сообщалось, что «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где артист отбывает наказание за аварию, в которой погиб человек.

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