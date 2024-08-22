Юрист подверг критике рекомендации по дресс-коду для медработников

Рекомендации Минздрава, направленные на унификацию внешнего вида сотрудников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым, нарушают личные права медработников, заявил в интервью с NEWS.ru Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. По его словам, такие требования выходят за рамки вопросов безопасности.

Хаминский подчеркнул, что документ регламентирует цветовую гамму, стиль одежды, количество пуговиц и даже толщину колготок для женщин-медработников. В настоящее время в России нет нормативно-правовых актов, устанавливающих единый внешний вид для медицинских работников, поэтому появление таких рекомендаций вызывает недоумение, отметил юрист.

Специальная одежда сотрудников медицинских организаций должна соответствовать лишь двум критериям: быть безопасной как для самих работников, так и для пациентов. Вопросы безопасности спецодежды должны регулироваться санитарными правилами и стандартами. Все другие требования, выходящие за рамки вопросов безопасности, являются нарушением личных прав медработников, — заявил Хаминский.

По его мнению, если власти хотят ввести униформу для сотрудников поликлиник, то необходимо присвоить им статус государственных служащих и законодательно утвердить требования к внешнему виду и форме одежды. Хотя методические рекомендации Минздрава носят необязательный характер, на местах их могут воспринимать как обязательные, добавил эксперт.