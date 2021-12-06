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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Юрист объяснил, кого будут штрафовать за остекление балконов

7info7

С 1 марта 2022 года для остекления балкона необходимо запрашивать разрешение у властей. Такие сведения содержатся в новых правилах эксплуатации жилья, которые вступят в силу весной.

В интервью изданию «Вечерняя Москва» председатель жилсоюза Москвы Константин Крохин пояснил, что разрешение необходимо только жителям тех домов, в которых остекление не предусмотрено по плану.

Тем, кто застеклил балкон до вступление в силу новых правил, можно не переживать, ведь закон не имеет обратной силы. Речь идёт именно о тех балконах, необходимость в остеклении которых появится после марта 2022 года.

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