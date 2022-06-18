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Суббота, 18 июня, 2022

Юрий Мостяев высказался о предстоящих выборах губернатора Рязанской области

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Александр Ильин

Юрий Мостяев высказался о предстоящих выборах губернатора Рязанской области

Юрий Мостяев, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина, председатель клуба политологов Рязанской области, высказался о предстоящих выборах губернатора региона.

Можно сказать, что начинается избирательная кампания в нашем регионе. Это выборы, в первую очередь, губернатора. 10 июня было принято решение о назначении даты выборов губернатора Рязанской области. После прошедших праздников, 15 июня, это решение было опубликовано, поэтому сейчас мы можем сказать, что официально всё свершилось. Соответственно, пока еще рано говорить о возможных перипетиях избирательной гонки, потому что с сегодняшнего дня как раз начинается выдвижение кандидатов, которое может происходить в течение месяца, затем в течение 10 дней будет необходимо подать все документы на регистрацию и к 5 августа регистрации закончится. Тогда станет ясно, какие конкретные люди идут на выборы, какие шансы у кого.

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