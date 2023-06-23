Юным посетителям «М5 Молл» предлагают познакомиться с бытом индейцев

«Детская суббота» в «М5 Молл» состоитс 24 июня. Юных гостей приглашают в необычную экскурсию – пройтись «По индейским тропам».

Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают о лассо и обитателях прерий – мустангах, научатся седлать коней и приоткроют тайну особых индейских ритуалов. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты с перьями, созданные собственными руками.

Завершится «детская суббота» громким «шарах-барах-шоу», где разрешается «лопать» воздушные шары и веселиться от души.

Начало в 14:30.

Место встречи: зона Трех фонтанов.

Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.