Юные экологи в Рязанской области очистили лес от несанкционированных свалок

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 организовал акцию «Большая уборка» в лесу села Агро-Пустынь Рязанского района. Юные экологи очистили территорию от несанкционированных свалок, собрав более 30 мешков мусора объемом 250 литров каждый.

«Во время уборки наши ребята узнали, куда исчезают старые разрушенные постройки и ненужные бытовые предметы. Оказалось, что их вывозят в лес недобросовестные жители, забывая народную мудрость: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Мы собирали выброшенные стекло, пенопласт, пленку, рубероид и пластик. Все это погрузили в грузовик с помощью манипулятора и вывезли на свалку. Так мы внесли свой вклад в сохранение уникальной природы нашего края», — рассказала один из руководителей отряда, Елена Енякина.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время было проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, изучение окружающей среды и исторического наследия региона. В этом году, при поддержке компании, школьники посетили село Старое Зимино в Захаровском районе, где убрали сухостой в парке усадьбы Желтухиных. Также они приняли участие в двухдневной смене экологического лагеря «Ель ГрЭКО» в Калужской области, где учились раздельному сбору отходов и представили свои проекты на ежегодной научно-практической конференции, посвященной сохранению природного и культурного наследия.

Кроме того, школьники участвовали в семидневных исследовательских экспедициях в Окском государственном природном биосферном заповеднике, где под руководством научных сотрудников изучали редкие виды флоры и фауны, а также взаимосвязи природных процессов в особо охраняемых зонах. Они провели субботники в Окском заповеднике и музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области, а также приняли участие в празднике Дня журавля, где познакомились с самым маленьким видом журавлей — красавкой.