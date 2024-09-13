Юной рязанке срочно необходимы деньги на сложную операцию на позвоночнике

15-летней рязанке Анастасии Чикарчиковой срочно требуется помощь, чтобы провести сложную операцию на позвоночнике. Деньги собирает фонд «География добра».

Диагноз девочки: нейромышечный декомпенсированный правосторонний грудопоясничный С-образный сколиоз Th3-L2 104 гр. Косой таз. Укорочение правой ноги. Немалиновая миопатия.

Необходимо оперативное лечение — задний корригирующий транспедикулокорпоральный винтовой спондилодез.

15 лет — возраст, когда девочка становится девушкой, взрослеет, раскрывает свою красоту. Сколько раз в сутки смотрят на себя в зеркало юные 15-летние девушки? По данным современных исследований в среднем 16 раз. Смотрят, чтобы расчесаться, сделать легкий макияж, примерить модную одежду… Самооценка девочек-подростков и их вера в себя сильно зависят от того нравится ли им их отражение. Настя смотреть на себя в зеркало не любит, тому есть причина — врожденная мышечная дистрофия и нейромышечный сколиоз, который к настоящему времени достиг 4 степени.

До прогрессирования заболевания благодаря многочисленным реабилитационным мероприятиям Настя могла самостоятельно ходить, была очень активным и увлеченным ребенком. Девочка занималась в кружках по рисованию, бисероплетению и рукоделию, и даже выступала на школьной сцене. Настя охотно посещала кино и театр, а в свободное от занятий время много гуляла со сверстниками.

Все изменилось в 2021 году. Скачок роста в подростковом возрасте дал дополнительную нагрузку на позвоночник. Слабый мышечный корсет девочки не смог его удержать и позвоночный столб не выдержал, согнулся как медная проволока в грудопоясничном отделе. О посещении школы и выступлениях на сцене пришлось забыть. Сейчас Настя передвигается в инвалидной коляске. Большую часть времени из-за болевых ощущений проводит в кровати, ночью дышит с помощью кислородной маски, периодически для набора веса питается через гастростому.

В зеркало девочка старается не смотреть, появляться в публичных местах не любит. Ее можно понять. Так жить непросто. В последнее время из-за ухудшения самочувствия Настя стала апатичной, эмоциональный фон пошел на спад. В детской душе, как и в позвоночнике, что-то надломилось.

Но выход есть. Поможет Насте сложная хирургическая операция с установкой специализированных металлоконструкций. Благодаря такой операции позвоночник девочки вновь займет естественное положение, давление на внутренние органы снизится, болевые ощущения уйдут вместе с потребностью в гастростоме и кислородной маске в ночное время суток. При самом благоприятном прогнозе Настя снова сможет ходить.

Медицинский случай Насти осложняется недостаточностью веса девочки, но в стране нашлись специалисты, готовые взять на себя ответственность за проведение операции и поддержание жизненных показателей ребенка во время хирургического вмешательства. Операцию необходимо провести как можно быстрее, пока не возникли необратимые последствия от сдавливания внутренних органов.

Сейчас Настя мечтает вернуться к прежней жизни — общению с друзьями, обучению в школе, привычным увлечениям. Настя и ее родители верят, что все еще будет, ведь, по словам врачей, шанс есть.

У каждого в жизни бывают периоды, когда внутри словно что-то надламывается. Тогда особенно важна поддержка. Общими усилиями мы можем помочь Насте раскрыться и поверить в себя!

Подробная информация на странице Фонда.