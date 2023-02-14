Юлия Швакова посетила предприятие D-link

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова по приглашению руководства предприятия посетила D-link, чтобы оценить потенциал производства, которое развивается и вносит значимый вклад в экономику региона. Об этом она написала ВКонтакте.

Подразделение компании D-link, мирового производителя сетевого оборудования, работающее в Рязани, создано в 2010 году. Это крупное предприятие, располагающее производственными, офисно-складскими помещениями площадью 11 тысяч квадратных метров.

Специалисты D-link разрабатывают программное обеспечение для телекоммуникационного оборудования, ведут проекты по организации сетевой архитектуры под требования заказчиков, помогают клиентам настроить оборудование, обеспечивают гарантийное и постгарантийное обслуживание. Компания — поставщик продукции и услуг для заказчиков в России, Беларуси, Казахстане и других странах.

D-link активно сотрудничает с учебными заведениями региона. Студенты Рязанского политеха, радиотехнического университета, РГУ, станкостроительного и технологического колледжей, а также колледжа электроники обучаются на семинарах и факультативных курсах по сетевым технологиям, проходят преддипломную подготовку на оборудовании компании.