Четверг, 16 ноября, 2023
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Юлия Долматович стала директором Рязанского областного дворца культуры и искусства

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Юлия Долматович, фото: vk.com/minkultro

Директором Рязанского областного дворца культуры и искусства назначили Юлию Долматович, сообщает региональное министерство культуры.

До 16 ноября Долматович руководила Центром развития культуры Рязанской области. По информации регионального Минкульта, под её руководством коллектив центра выполнял методическое сопровождение музейной сферы и программы «Пушкинская карта», реализовал ведомственный проект по самореализации молодежи «Грибница».

Центр развития культуры — единственная в Рязанской области методическая база с сертифицированными тренерами по сервис-дизайну и клиентоцентричности.

В министерстве культуры региона уверены: богатый опыт и высокий профессионализм Юлии Александровны, ее активная жизненная позиция помогут в решении поставленных задач.

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