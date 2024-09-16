Понедельник, 16 сентября, 2024

«Это всё, это конец! Мы здесь не выживем!» На ТНТ выходит премьерный выпуск реалити «Первые на деревне»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Постер предоставлен пресс-службой ТНТ

В понедельник 16 сентября в 18.00 на ТНТ выйдет первый выпуск нового реалити «Первые на деревне», в котором звёзд соцсетей, привыкших к роскошной жизни, отправили на перевоспитание в деревню. Уже в первом выпуске они пройдут испытания, о которых могли читать только в книгах.

Гелики привезут участников проекта в российскую глубинку. По обычной сельской дороге прямо на высоких шпильках и в дорогих кроссовках они отправятся в свою усадьбу. Место, где на время проекта им придется жить. Первым заданием для шокированных участников станет строительство курятника и самое плотное взаимодействие с курами. Именно они станут главным спонсором их омлетов и яичниц по утрам. 

Главный приз проекта складывается из сумм, заработанных на специальных челленджах. Так, первым из них станут «Свиносалки», которые проверят насколько сильно участники любят деньги и готовы ли ради них валяться в навозе. 

Спальня в сарае без кондиционеров, летний душ с ледяной водой, выгребная яма в качестве туалета и обычная дровяная печь шокируют участников шоу, не привыкших к такому быту. 

«Мы должны мыться в душе уличном, чтоб вы понимали! А градусов-то не +40, как в Дубае! Это все, это конец», – выскажет своё мнение популярный блогер Олеся Рожкова.

«У нас всем деревням деревня. Настоящая, русская, бескомпромиссная. У нас есть курятник, сарай, в котором мы спим, кот, которого мы назвали Валера, и который стал нашим 10-м участником», – выскажется Сергей Сухов. 

Еще одним потрясением станет отсутствие повара. Из еды им предоставлен свой огород с овощами и зеленью, набор круп, чтобы совсем не умереть с голоду, а также возможность заработать продукты тяжелым трудом. Первым заданием на еду станет чистка коровника, на которую отправятся трое популярных блогеров.

На первом голосовании, которое будет открытым, разыграется настоящая драма со слезами, а также выяснится, что на проекте появились коалиции. Один из участников покинет реалити, так и не успев насладиться настоящей деревенской жизнью.

Смотрите новое реалити-шоу «Первые на деревне» в понедельник 16 сентября в 18.00 на ТНТ!

Возрастное ограничение 16+

«Это всё, это конец! Мы здесь не выживем!» На ТНТ выходит премьерный выпуск реалити «Первые на деревне»
«Это всё, это конец! Мы здесь не выживем!» На ТНТ выходит премьерный выпуск реалити «Первые на деревне»
«Это всё, это конец! Мы здесь не выживем!» На ТНТ выходит премьерный выпуск реалити «Первые на деревне»

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