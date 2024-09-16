«Это всё, это конец! Мы здесь не выживем!» На ТНТ выходит премьерный выпуск реалити «Первые на деревне»

В понедельник 16 сентября в 18.00 на ТНТ выйдет первый выпуск нового реалити «Первые на деревне», в котором звёзд соцсетей, привыкших к роскошной жизни, отправили на перевоспитание в деревню. Уже в первом выпуске они пройдут испытания, о которых могли читать только в книгах.

Гелики привезут участников проекта в российскую глубинку. По обычной сельской дороге прямо на высоких шпильках и в дорогих кроссовках они отправятся в свою усадьбу. Место, где на время проекта им придется жить. Первым заданием для шокированных участников станет строительство курятника и самое плотное взаимодействие с курами. Именно они станут главным спонсором их омлетов и яичниц по утрам.

Главный приз проекта складывается из сумм, заработанных на специальных челленджах. Так, первым из них станут «Свиносалки», которые проверят насколько сильно участники любят деньги и готовы ли ради них валяться в навозе.

Спальня в сарае без кондиционеров, летний душ с ледяной водой, выгребная яма в качестве туалета и обычная дровяная печь шокируют участников шоу, не привыкших к такому быту.

«Мы должны мыться в душе уличном, чтоб вы понимали! А градусов-то не +40, как в Дубае! Это все, это конец», – выскажет своё мнение популярный блогер Олеся Рожкова.

«У нас всем деревням деревня. Настоящая, русская, бескомпромиссная. У нас есть курятник, сарай, в котором мы спим, кот, которого мы назвали Валера, и который стал нашим 10-м участником», – выскажется Сергей Сухов.

Еще одним потрясением станет отсутствие повара. Из еды им предоставлен свой огород с овощами и зеленью, набор круп, чтобы совсем не умереть с голоду, а также возможность заработать продукты тяжелым трудом. Первым заданием на еду станет чистка коровника, на которую отправятся трое популярных блогеров.

На первом голосовании, которое будет открытым, разыграется настоящая драма со слезами, а также выяснится, что на проекте появились коалиции. Один из участников покинет реалити, так и не успев насладиться настоящей деревенской жизнью.

Смотрите новое реалити-шоу «Первые на деревне» в понедельник 16 сентября в 18.00 на ТНТ!

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