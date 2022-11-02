«Это молодая мама»: на Урале девушка в одних трусах ползала по улице и кричала

В Кушве местные жители стали свидетелями странного поведения молодой девушки. Ролик с ее участием опубликован в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах видно, что горожанка в одних трусах ползала по улице и кричала на прохожих: «Не подходите ко мне».

«Насколько мне известно, это молодая мама. У девушки имеется маленький ребенок!» – рассказала очевидица.

По ее словам, на место случившегося прибыла скорая помощь, которая доставила ее медучреждение.

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