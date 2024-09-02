Понедельник, 2 сентября, 2024

Этническая банда довела до самоубийства бойца, потерявшего руку на СВО

Автор: Алексей Самохин

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В Приморье действует этническая банда, которая довела до попытки самоубийства участника СВО. О просьбе подписчиков разобраться в ситуации написал в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

21-летний молодой человек перед попыткой суицида записал видео, в котором рассказал о ситуации. Сейчас оно расходится по местным чатам.

Парень во время специальной военной операции потерял руку. Получил выплаты, но деньги отобрали «абу-бандиты». Ветеран обратился за помощью в полицию, СК, но защиты не получил. После этого решился на самоубийство.

Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. По его мнению, если обстоятельства подтвердятся, необходимо наказать не только вымогателей, но и правоохранителей.

— Получил множество обращений от подписчиков по этой шокирующей ситуации. Если все так, как описывается в соцсетях, это, по-настоящему, страшно, — написал Хинштейн.

Участник СВО сейчас в больнице без сознания.

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