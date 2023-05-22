Энтомолог рассказал, кого в первую очередь кусают комары

Комары кусают в первую очередь «тёплых» людей, рассказал «Абзацу» доктор биологических наук, энтомолог, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

По словам специалиста, есть люди, у кого при здоровой температуре 36,6°C кожные покровы и конечности прохладные, а есть те, кто всегда тёплый. Последних и выбирают комары в качестве жертвы.

Также насекомые ориентируются на запах, исходящий от человека, на выдыхаемый им углекислый газ. Для примера Яковлев привёл человека, решившего побегать у реки. Он вспотеет, кроме того, во время физической активности выделит солидную порцию углекислого газа. Всё это привлечёт комаров.

Риск быть укушенным возрастает у людей, которые живут рядом с источником застойных вод. Это может быть нечищеный бассейн на даче, лужа. Страдают от укусов жильцы многоэтажек, у которых затоплен подвал.

По словам учёного, наличие большого количества воды для размножения комаров — условие необязательное. Насекомых может быть много в степях, пустынях, где они активно размножаются в микролужицах, например, в норах грызунов.

Энтомолог рекомендует устанавливать на окна москитные сетки, использовать ультразвуковые отпугиватели. На короткое время от комаров может защитить прохладный душ, снижающий температуру кожи.

Можно пользоваться репеллентами, накомарниками. Однако, по словам энтомолога, их реальная эффективность не всегда соответствует заявленной производителем. На людей они действуют по-разному, кого-то защищают на пару часов, кого-то на пять. Этот вопрос ещё до конца не изучен.