Понедельник, 22 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Энтомолог рассказал, кого в первую очередь кусают комары

7info
Изображение от jcomp на Freepik

Комары кусают в первую очередь «тёплых» людей, рассказал «Абзацу» доктор биологических наук, энтомолог, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

По словам специалиста, есть люди, у кого при здоровой температуре 36,6°C кожные покровы и конечности прохладные, а есть те, кто всегда тёплый. Последних и выбирают комары в качестве жертвы.

Также насекомые ориентируются на запах, исходящий от человека, на выдыхаемый им углекислый газ. Для примера Яковлев привёл человека, решившего побегать у реки. Он вспотеет, кроме того, во время физической активности выделит солидную порцию углекислого газа. Всё это привлечёт комаров.

Риск быть укушенным возрастает у людей, которые живут рядом с источником застойных вод. Это может быть нечищеный бассейн на даче, лужа. Страдают от укусов жильцы многоэтажек, у которых затоплен подвал.

По словам учёного, наличие большого количества воды для размножения комаров — условие необязательное. Насекомых может быть много в степях, пустынях, где они активно размножаются в микролужицах, например, в норах грызунов.

Энтомолог рекомендует устанавливать на окна москитные сетки, использовать ультразвуковые отпугиватели. На короткое время от комаров может защитить прохладный душ, снижающий температуру кожи.

Можно пользоваться репеллентами, накомарниками. Однако, по словам энтомолога, их реальная эффективность не всегда соответствует заявленной производителем. На людей они действуют по-разному, кого-то защищают на пару часов, кого-то на пять. Этот вопрос ещё до конца не изучен.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В центре Рязани остановились троллейбусы

Движение затруднено в сторону Московского.

На трассе «Дон» в Елецком районе ночью 22 мая сгорел автобус

Пожар произошёл в 01.26 на 380-м километре автодороги на платном участке. Огонь повредил транспортное средство на всей площади.

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию

Облпрокуратура проводит проверку из-за обрушения потолка в рязанской школе №21

Будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения, органов местного самоуправления, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях.

Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке

В соцсетях появились жалобы рязанцев и вопросы, почему избавляются от здоровых, на первый взгляд, деревьев.

Полиция установила личность мужчины, который якобы ходил с ножом в Дядькове и нападал на людей

Его доставили в отдел полиции.

Глоба предостерёг от наполненного «сомнительными предложениями» понедельника

Астролог Богда Глоба в своём telegram-канале разместил прогноз, в котором рассказал, каким будет понедельник, 22 мая.

Астролог Володина подсказала, как 22 мая выйти победителем из спора

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз, на понедельник, 22 мая.

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение из-за высокой опасности пожаров

ГУ МЧС России по Рязанской области в понедельник, 22 мая, выпустило метеопредупреждение.

Рязанская фирма не выполнила подряд из-за отъезда работников на СВО

В конце прошлого года организация выиграла подряд на капремонт межмуниципального отдела полиции «Ефремовский» в Тульской области, но на объект подрядчик так и не вышел.

Армения и Азербайджан – в стадии обострения конфликта

Очередное обострение карабахского конфликта наблюдалось в 2022 году. События этого мая не вселяют оптимизма. Похоже, конфликт обостряется, ситуация превращается в длительное противостояние без обоюдного решения.

В России хотят выдавать семейные сертификаты на покупку первого автомобиля

Сертификат предполагает выплату размером в миллион рублей, но есть условие: на средства сертификата можно будет купить только автомобиль из линейки российского автопрома.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации