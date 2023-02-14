Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Энергетики в Рязанском регионе готовы к круглосуточной работе в условиях непогоды

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Фото отдела по связям с общественностью «Рязаньэнерго»

Бригады «Рязаньэнерго» находятся в повышенной готовности и готовы к круглосуточной работе в условиях непогоды. Жителей региона предупредили об ухудшении погодных условий — снеге, мокром снеге, метели, гололедице и ветре до 17 м/с.

К оперативному реагированию готовы 120 бригад – 422 энергетика и 168 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сделать это можно по телефону единого контакт-центра «Россети» 8 (800) 220-0-220 бесплатно/круглосуточно.

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