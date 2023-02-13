Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 14 февраля

14 февраля ночью и утром на территории Рязани и Рязанской области ожидается снег, местами сильный, дождь, гололед, возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает сайт мэрии.

Администрация города просит рязанцев быть внимательными и осторожными. Из-за ветра могут падать шаткие конструкции, повреждаться линии электропередач.

Водителям необходимо быть осторожными на дорогах и придерживаться скоростного режима. Пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только в оборудованных местах.