Понедельник, 13 февраля, 2023
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Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 14 февраля

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14 февраля ночью и утром на территории Рязани и Рязанской области ожидается снег, местами сильный, дождь, гололед, возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает сайт мэрии.

Администрация города просит рязанцев быть внимательными и осторожными. Из-за ветра могут падать шаткие конструкции, повреждаться линии электропередач.

Водителям необходимо быть осторожными на дорогах и придерживаться скоростного режима. Пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только в оборудованных местах.

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