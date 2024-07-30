Эндокринолог развеяла миф о необходимости и пользе завтрака

С самого детства нам говорят, что завтрак — это самый важный приём пищи за день, и его ни в коем случае нельзя пропускать. Однако это не всегда так.

Врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской клинической больницы развеяла этот миф. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она утверждает, что не стоит есть сразу после пробуждения, чтобы ускорить метаболизм.

По словам специалиста, лучший критерий для определения времени первого приёма пищи — это наличие аппетита. Не нужно заставлять себя есть, если вы не голодны. Завтракать можно и нужно тогда, когда вы этого действительно хотите. Нет ничего страшного в том, чтобы поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду.

Кроме того, врач поделилась рекомендуемым перечнем продуктов для первого приёма пищи. Она советует начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры. Через 20-30 минут можно съесть блюдо, содержащее белки: яйца, творог, бобовые, рыбу. Также можно добавить углеводы — каши, но только не быстрого приготовления, и цельнозерновой хлеб. Наконец, полезные жиры, например, сливочное масло.

Эндокринолог не рекомендует пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Это может привести к избыточному весу.

Также стоит отказаться от хлопьев, колечек и хрустящих шариков, в составе которых много сахара и муки. После такого завтрака вас может потянуть на перекусы, что тоже не лучшим образом скажется на фигуре.