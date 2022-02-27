Во времена пандемии никто не застрахован от временного выпадения из рабочего ритма из-за проблем со здоровьем. Но чтобы у руководства предприятия или организации не было претензий к доказательствам, оправдывающим причину вашего отсутствия, соответствующий документ должен быть оформлен согласно новым правилам.

Быстрота и надёжность

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С 1 января 2022 года электронные больничные стали обязательными для выдачи работающим гражданам, и только такие листы теперь являются основанием для оплаты дней нетрудоспособности. Об особенностях их подготовки и получения пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Новый порядок работы с электронными больничными упростит работу бухгалтеров и кадровиков

— Отказ от бумажных документов объясняется тем, что электронные версии невозможно потерять или испортить, сложнее подделать, — считает специалист в области трудового права Виктор Коротков. — Также благодаря этим нововведениям значительно сокращается время на обработку информации, связанной с расчетом и выплатой пособия.

Вместо выдачи бланка пациенту выдадут талон с номером документа. Этот номер человек должен будет сообщить работодателю любым удобным способом.

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С начала этого года только электронные больничные являются основанием для выплаты пособий за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). Именно поэтому работодатели должны позаботиться о том, чтобы обеспечить связь с фондом с помощью сервиса электронного взаимодействия «Социальный электронный документооборот» (СЭДО).

Начисление пособий по электронному больничному листу с этого года идет в беззаявительном режиме. Это означает, что инициатором начисления и выплаты денег за дни нетрудоспособности выступит сам соцстрах. Исключением станет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, здесь сохранится заявительный порядок.

Шесть шагов в правильном направлении

Назначение и выплата пособия за счет средств ФСС по электронным больничным листам с 2022 года будут происходить в шесть этапов.

Обращение застрахованного лица в медучреждение, как и прежде, будет сопровождаться оформлением листка нетрудоспособности, но как уже было отмечено, исключительно в электронном варианте. Этот документ будет подлежать выгрузке в единую информационную систему ФСС. Фонд направит уведомления о страховом случае работодателю и самому работнику в личный кабинет на портале «Госуслуги». При закрытии больничного ФСС обязан сообщить об этом работодателю и заняться назначением и оплатой дней нетрудоспособности. Если у соцстраха не хватит данных для назначения пособия, то он направит запросы для их получения в Пенсионный фонд и непосредственно работодателю. Работодатель должен будет ответить фонду в течение 3 рабочих дней с момента получения информации о закрытии больничного листа. За нарушение сроков передачи сведений или их недостоверность работодателя будут наказывать:

За непредставление документов для проверки — на 200 рублей за каждый документ.

За недостоверные сведения на выплату пособия, если в результате фонд переплатил деньги застрахованному лицу — на 20% от суммы переплаты, но не меньше 1 000 рублей и не больше 5 000 рублей.

За нарушение срока передачи сведений для назначения выплат — на 5 000 рублей.

На основании поступивших данных (о стаже, заработке за последние 2 года, ставке, районом коэффициенте и т. д.) соцстрах рассчитает пособие и перечислит его застрахованному лицу. Всю информацию, необходимую для назначения и выплаты, разместят в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), откуда ее направят гражданам в ЛК на портале «Госуслуги».

Удобные схемы

Отметим, что информацию об открытии и изменениях в электронных больничных листах с 2022 года, например о закрытии, продлении, направлении работника на медико-социальную экспертизу, работодатель будет получать посредством сервиса СЭДО.

Такой же порядок действует при получении пособия по беременности и родам. В случае осложненных родов врачи выпишут дополнительные больничные в электронном виде. Их оплата будет производиться по описанным выше схемам.

Для получения пособия по случаю рождения ребенка родителям больше не понадобится писать заявление, подтверждать, что один из родителей не претендовал на него ранее. С 2022 года ФСС узнает о появлении малыша от органов ЗАГСа, после того как они внесут соответствующую запись в Единый госреестр.

О необходимости выплачивать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет сообщать Фонду соцстрахования сам работодатель, на имя которого работники продолжат писать заявления о предоставлении отпуска по уходу и назначении соответствующего пособия. В течение 3 рабочих дней с момента получения заявления страхователь должен направить в ФСС форму «Сведения для назначения пособия». Отметим, что ее представление является разовым, ежемесячно заполнять и отправлять ее в ФСС не требуется.

Получив реестр, соцстрах назначит пособие и будет производить его выплату в течение всего срока. Деньги, выделенные соцстрахом на обеспечение ребенка до 1,5 лет, фонд перечисляет на карту МИР.