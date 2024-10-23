Электрогазосварщик РНПК занял второе место на областном конкурсе профмастерства

Дмитрий Орлов, электрогазосварщик Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), завоевал серебряную медаль на областном конкурсе профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» в номинации «Лучший сварщик».

После предварительного отбора в финал конкурса прошли 10 профессионалов, представляющих крупные промышленные предприятия региона. Участники сначала сдали теоретический экзамен, который проверял их знание современных стандартов сварки. Практическое испытание, состоявшееся в учебной мастерской Рязанского колледжа электроники, дало конкурсантам возможность продемонстрировать свои навыки на практике.

В рамках практического задания сварщики должны были соединить несколько металлических деталей с нестандартными углами, выполнив сварку во всех возможных пространственных положениях. На выполнение задания отводилось три часа. За каждым участником наблюдал эксперт – представитель рязанского центра аттестации сварки.

Дмитрий Орлов работает в ремонтно-механическом цехе №13 АО «РНПК» уже четвертый год. В этом конкурсе он участвовал впервые. По его словам, деталь, которую нужно было подготовить для оценки комиссии и затем сварить, оказалась сложной и интересной. Также нужно было уложиться в отведенное время, а победитель опередил его лишь на несколько минут. Дмитрий рад занять второе место и готов участвовать в подобных соревнованиях в будущем.

Рязанская НПК активно поддерживает профессиональное развитие сотрудников, предоставляя возможности для их карьерного роста. Для новичков компания проводит системную адаптацию, развивая профессиональные, корпоративные и лидерские компетенции. Опытным сотрудникам предлагается повышение квалификации через тестирование в Учебном центре РНПК или участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства.