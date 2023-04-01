Электрическому освещению Рязани в 2023 году исполняется 110 лет

В 2023 году исполняется 110 лет с того момента, как в Рязани появилось электрическое освещение, а 1 апреля 1933 года были созданы Рязанские электрические сети. Вместе с МУП РГРЭС 7info вспоминает историю появления и развития электросетей в городе Рязани.

Первая электростанция постоянного тока появилась в Рязани на улице Болдыревская, она находилась на месте здания, где впоследствии разместится хлебозавод №1. Электростанция преобразовывала тепловую энергию сжигаемого топлива в электрическую. От электростанции с двигателем 15 лошадиных сил с генератором на 100 киловатт по улицам были протянуты электрические провода, а свет подавался в государственные организации, коммерческие фирмы и квартиры зажиточных граждан.

После 1917 года в Рязани открыли предприятие «Водосвет», благодаря которому удалось решить немало коммунальных проблем Рязани, затем его разделили на две самостоятельные организации. Одна из них, «Электростанция», стала прообразом современных электрических сетей. Это событие считается датой рождения сегодняшнего муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети». До 1941 года «Электростанция» активно развивалась, в эксплуатацию были введены 51 трансформаторная подстанция, 1 распределительный пункт, 15,5 километров кабельных линий напряжением 6 киловольт и 16,6 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта. В январе 1943 года «Электростанцию» переименовали в «Электросеть Рязанского Горкомхоза».

Важный этап развития рязанских электрических сетей начинается после завершения Великой Отечественной войны. Тогда в Рязани началось активное промышленное и гражданское строительство. Вместе с появлением новых жилых районов и предприятий стали расширяться линии электропередач. Знаковым событием в 1949 году стало появление троллейбусных линий. В советские годы электросети Рязани росли, их мощности увеличивались.

18 декабря 1998 года «Электросеть» была преобразована в МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети». Миссия предприятия вызывает уважение: оно обеспечивает надежную и бесперебойную передачу электрической энергии – основу экономического роста региона и повышение качества жизни каждого человека.

Являясь командой профессионалов и единомышленников, команда МУП РГРЭС использует передовые технологии, знания и опыт в своей работе и стремится максимально эффективно донести энергию света до каждого потребителя. За столетие предприятием пройден путь от небольшой, по сути, артели до современной организации, успешно решающей задачу по обеспечению электроэнергией потребности полумиллионного города, как основы его экономического роста и повышения качества жизни каждого человека. Рязанские электрические сети все более обретали современный облик, отвечающий потребностям ХХI века.

МУП «РГРЭС» за год предаёт и распределяет среди потребителей более млн. кВт часов электроэнергии. Об этом информирует предприятие. Рязанские городские распределительные электрические сети получают электроэнергию на 134 присоединениях, передает и распределяет ее потребителям через 60 распределительных пунктов и 843 трансформаторные подстанции. В эксплуатации предприятия находится более 2150 километров кабельных линий и 602 км воздушных сетей. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 265 тысяч лицевых счетов жилого сектора и более 16 тысяч юридических лиц. Среди юрлиц – крупные промышленные и торговые предприятия, объекты здравоохранения и образования, системы жизнеобеспечения города Рязани. На территории областного центра сосредоточены объекты государственной власти Рязанской области, объекты правоохранительных органов и министерства обороны РФ. Внеплановое отключение электроэнергии может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому МУП «РГРЭС» обеспечивает надёжную схему электроснабжения городских потребителей.

Основная работа МУП «РГРЭС» строится на основе инвестиционных программ производственного развития. Они утверждаются Администрацией г. Рязани и Рязанской областной энергетической комиссией. Их затратная часть является одной из составных частей при формировании тарифов на электрическую энергию. Выполнение программ производственного развития – основная задача предприятия.

Целями программ производственного развития МУП«РГРЭС» являются снижение износа городских распределительных электрических сетей, повышение надёжности электроснабжения энергопринимаюших устройств отдельных потребителей и объектов в целом, повышение уровня электробезопасности энергообъектов, снижение потерь электроэнергии и соблюдение требуемых параметров качества передаваемой электрической энергии.