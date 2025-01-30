Экстремальное потепление в Рязанской области вышло на максимум

30 января достигнут апогей аномального потепления, охватившего Европейскую часть России, в том числе и Рязанскую область. Об этом пишет портал «Метеовести».

Основной причиной такого температурного скачка стал мощный поток тропического воздуха, поступающего из Северной Африки. Сегодня этот тёплый воздушный поток распространился на большую часть Восточной Европы вплоть до Белого моря.

Конечно, в большей степени потепление сказывается в южных широтах. Например, накануне столбики термометров на Балканах в окрестностях Белграда показали +15…+20°. Но по мере продвижения вглубь континента из-за контакта с прохладной землёй эти воздушные массы быстро остывают.

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Средняя температура почвы на Русской равнине сейчас составляет 0…+3 °С, что приводит к снижению температуры воздуха на 1–1,5 °С каждые 100 км пути. Поэтому на территории Центральной России тропический поток даёт уже +6…+8 °С, что, тем не менее, значительно превышает климатическую норму для этого времени года.

Сегодня рекордное тепло будет отмечаться даже в северных регионах. В Петрозаводске и Санкт-Петербурге ожидаются новые температурные максимумы. В Москве после полудня воздух прогреется до +8 °С — это всего на несколько десятых градуса ниже абсолютного рекорда январского тепла, установленного в 2007 году. Останется ли этот рекорд непревзойдённым, станет известно лишь поздним вечером.

Когда начнётся похолодание?

Перемены в атмосфере начнутся в начале февраля. Циклон, вызвавший потепление, сместится на север Европейской России, и с его периферии в регион начнут поступать более холодные воздушные массы из Скандинавии. В центральной части страны ожидается восстановление снежного покрова.

Первыми похолодание ощутят жители Северо-Запада — уже к понедельнику дневная температура здесь опустится до 0…−5 °С. В средней полосе и на юге России в начале новой недели сохранится мягкая погода, но температурные рекорды останутся в прошлом. В Центральной России дневные значения составят 0…+3 °С, а на юге воздух прогреется до +8…+13 °С.