Экстрасенс Виктория Райдос стала гостьей шоу «УТРО.ТНТ»

Сегодня, 2 августа, в программу «УТРО.ТНТ» (16+), в гости к Марии Слободянской, Максиму Васильчуку, Катерине Решновой и Давиду Ниамеди пришла победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», финалистка шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ Виктория Райдос.

В раннем эфире телеканала Виктория рассказала зрителям, как начинают день экстрасенсы.

«В моем случае, как обычные люди. Я открываю глаза, встаю, перед этим потягиваюсь, если успеваю. Иду будить детей, потому что их надо собирать в школу, сады. Варю кашу, кофе. Понятное дело, что, если мы говорим про экстрасенсорную часть, у меня несомненно есть практики, которые я делаю. Эти практики направлены на то, чтобы быть, защищённой от негативных событий. Это важно, потому что, когда я работаю с людьми, да и в целом вообще, я считаю, люди всегда взаимодействуют с другими и хочешь не хочешь можно получить долю негатива даже будучи в общественном транспорте», — поделилась экстрасенс.

Также, ведущая Катерина Решнова узнала у Райдос, как часто она применяет свои экстрасенсорные способности.

«Конечно, я не делаю этого ежедневно. Я уже в таком возрасте, когда надо понимать, что энергия не бесконечна, как, собственно, и молодость, и наше время. И я очень четко выбираю то, на что мне следует потратить свою энергию, а на что не стоит.

У людей есть некое заблуждение, что я еду в метро и все мертвецы или я вижу все на свете про всех. Нет, я очень четко понимаю, куда мне следует потратить энергию, а куда нет. Если я не в рабочем состоянии, я не буду это делать, потому что это будет не эффективно. Если я хочу помогать людям, а я хочу, как правило, помогать людям (в большей степени да, чем нет), я руководствуюсь принципом: „не навредить“», — прокомментировала финалистка шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ.

Ведущая Мария Слободянская не могла не спросить Викторию о том, когда она обнаружила, что владеет экстрасенсорными способностями.

«Такое явное столкновение с ними было в мое совершеннолетие. Когда я рассматривала фотографии своей семьи, в общем-то увидела тогда первый раз фантом, дух — по-разному, это можно называть. В общем, было такое столкновение с миром мертвых. У меня родовой дар, то есть мне бабушка помогала с этим, все-таки, как-то, разбираться.

После того, как первый шок прошел, когда я поняла, что, в общем-то, не у всех такое есть, а только у меня и, что делиться этим лучше не со всеми людьми, я стала учиться это контролировать и мне это сейчас хорошо дается», — рассказала Райдос.

Кроме того, Виктория поделилась почему не хотела бы, чтобы ее дети переняли ее дар:

«Я не хотела бы, чтобы мои дети были как-то связаны с подобным ремеслом, потому что понятно, что для людей, например, как вы, это прикольно, чем-то обладать. Кажется, что это легко, классно и увлекательно. Есть, что-то в этом, такое интригующее, но, в действительности, когда ты начинаешь не только этим обладать, но и применять в жизни, не очень понятно, это наказание или, действительно, дар, который ты принял», — отметила Виктория Райдос.