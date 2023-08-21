Если на человека навели порчу, определить её можно по характерным признакам. Их в интервью изданию media.az перечислила популярная ведьма, победительница шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос.

Указывать на порчу может то, что человек чувствует себя подавленным, например, встаёт утром уже уставший (подобного быть не должно). Правда, здесь не стоит отметать явные проблемы со здоровьем. Кроме того, если человек «порченый», то ни одно дело у него не получится – он может вкладывать усилия, делать всё от него возможное, но ничего не выйдет.

Виктория Райдос также обращает внимание: бывает, что делают порчу на построение отношений. Проявляться это может так:

— Вот смотришь на девушку, она умная, красивая, интересная, но мужчины её не видят, не замечают, — говорит экстрасенс.

Провидица также добавила: многое зависит от разновидности порчи. Бывает порча на искажения, когда публичное лицо выступает, но люди не воспринимают и не понимают его. Причём сам человек может говорить правильные вещи, однако его слова всегда будут понимать неверно, то есть искажённо. Часто жертвами такой порчи становятся политики и общественные деятели.

Виктория Райдос также отмечает: избавиться от порчи, которую наводят профессиональные колдуны, самостоятельно невозможно. Особенно если сделана она «через кладбище».

Ранее Райдос рассказывала, как выглядит жизнь после смерти. Также 7info публиковал большое интервью со звёздной провидицей. Прочитать его можно по ссылке.