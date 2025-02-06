Экстрасенс увидела кровавый знак в первых неделях президентства Трампа

Экстрасенс Дарья Миронова предсказывает США сложные времена, рост смертности и различные бедствия при Дональде Трампе. А всё дело в страшном предзнаменовании, которое случилось в первые дни его президентства.
Изданию Life провидица заявила:
Экстрасенс убеждена: стратегия правления Дональда Трампа может спровоцировать возникновение нового очага напряженности в мировой политике. Дарья Миронова опасается, что политика Трампа повышает риск столкновения двух ядерных держав – Китая и Америки.
Провидица также добавила, что Россия сможет сыграть роль посредника, организовать мирные переговоры между этими державами и найти взаимоприемлемое решение.