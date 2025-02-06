Экстрасенс увидела кровавый знак в первых неделях президентства Трампа

Экстрасенс Дарья Миронова предсказывает США сложные времена, рост смертности и различные бедствия при Дональде Трампе. А всё дело в страшном предзнаменовании, которое случилось в первые дни его президентства.

Изданию Life провидица заявила:

— Кровавое правление, если оно начинается с крови, то кровью и заканчивается. Это знамения и знаки, которые были предвестниками даже в царское время. Мы все знаем исторические события, связанные, например, с Николаем II, когда погибло много людей, — напомнила Миронова.

Экстрасенс убеждена: стратегия правления Дональда Трампа может спровоцировать возникновение нового очага напряженности в мировой политике. Дарья Миронова опасается, что политика Трампа повышает риск столкновения двух ядерных держав – Китая и Америки.

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Провидица также добавила, что Россия сможет сыграть роль посредника, организовать мирные переговоры между этими державами и найти взаимоприемлемое решение.