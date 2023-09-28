Экстрасенс точно увидела, как будет жить Россия после спецоперации

Многих волнует, какая судьба ждёт Россию после завершения специальной военной операции на Украине. Западные страны заявляют, что наше государство погрузится в глубокий кризис и хаос. Но все эти заявления — пропаганда. На самом деле Россию после СВО ожидает настоящий «золотой век». По крайней мере, в этом убеждена шаманка Кажетта Ахметжанова.

Кажетта заявила МК, что наступила и продолжается эра перемен.

— Люди не могут поступать так, как раньше — необдуманно. За каждое действие все будут нести ответ. Что касается Украины, то ситуация будет стабилизирована: всё придет снова к общему знаменателю. СВО окончательно закончится в 2025 году, и для нашей страны начнется действительно «золотой век». Это не пустые слова. Уже в ближайшее время мы увидим, как будут налаживаться экспорт и импорт товаров, — уверяет провидица.

По её словам, в течение 3-5 лет все стабилизируется и будет даже в несколько раз лучше, чем было до спецоперации.