Многих волнует, какая судьба ждёт Россию после завершения специальной военной операции на Украине. Западные страны заявляют, что наше государство погрузится в глубокий кризис и хаос. Но все эти заявления — пропаганда. На самом деле Россию после СВО ожидает настоящий «золотой век». По крайней мере, в этом убеждена шаманка Кажетта Ахметжанова.
Кажетта заявила МК, что наступила и продолжается эра перемен.
По её словам, в течение 3-5 лет все стабилизируется и будет даже в несколько раз лучше, чем было до спецоперации.