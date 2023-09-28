Четверг, 28 сентября, 2023
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Экстрасенс точно увидела, как будет жить Россия после спецоперации

7info7
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Многих волнует, какая судьба ждёт Россию после завершения специальной военной операции на Украине. Западные страны заявляют, что наше государство погрузится в глубокий кризис и хаос. Но все эти заявления — пропаганда. На самом деле Россию после СВО ожидает настоящий «золотой век». По крайней мере, в этом убеждена шаманка Кажетта Ахметжанова.

Кажетта заявила МК, что наступила и продолжается эра перемен.

— Люди не могут поступать так, как раньше  — необдуманно. За каждое действие все будут нести ответ. Что касается Украины, то ситуация будет стабилизирована: всё придет снова к общему знаменателю. СВО окончательно закончится в 2025 году, и для нашей страны начнется действительно «золотой век». Это не пустые слова. Уже в ближайшее время мы увидим, как будут налаживаться экспорт и импорт товаров, — уверяет провидица.

По её словам, в течение 3-5 лет все стабилизируется и будет даже в несколько раз лучше, чем было до спецоперации.

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