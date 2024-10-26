Экстрасенс рассказала, как новые банкноты могут сделать богаче всю Россию

Символы, изображённые на новых купюрах, которые уже поступили в оборот в ряде российских регионов, имеют важное значение для укрепления экономики страны. Так утверждает маг и целительница Ирина Борн. По её словам, с эзотерической точки зрения каждая деталь на банкноте может нести мощную энергию, способствующую процветанию и улучшению благосостояния тех, кто держит её в руках.

Например, использование образов национальных героев, исторических событий или природных богатств может создать связь между денежной единицей и коллективным сознанием народа. Эзотерики считают, что такие символы обладают сильной энергией, которая способна привлекать изобилие.

Согласно эзотерическим учениям, деньги — это не просто средство обмена, а вид энергии, которая может принимать разные формы. Новые купюры могут быть заряжены позитивными вибрациями, если на них изображены элементы, связанные с благополучием, счастьем и гармонией. К примеру, изображения природы или культурных символов могут создавать ауру изобилия и процветания, считает Ирина Борн.

Введение новых купюр, по её мнению, может стать мощным инструментом для манифестации богатства. Когда люди начинают использовать новые деньги, они могут сосредоточиться на их символике и энергии, что поможет им настроиться на волну изобилия.

«Эзотерики рекомендуют визуализировать свои желания при использовании новых купюр, что может усилить процесс привлечения финансовых возможностей. Когда вся страна начинает пользоваться этими деньгами, создаётся мощное поле коллективной энергии. Люди объединяются вокруг общих символов и ценностей, что может повысить уверенность в экономике. Эзотерическая практика предполагает, что такое объединение может способствовать улучшению финансовой ситуации в стране в целом», — уверена Ирина Борн.

По мнению экстрасенса, новые купюры — это не просто обновление денежной системы. С эзотерической точки зрения, они могут стать мощным инструментом для привлечения богатства и процветания. Символика на купюрах может влиять на коллективное сознание народа, создавая ауру изобилия и гармонии. Используя новые деньги с осознанием их энергии и значения, граждане могут способствовать улучшению финансового состояния страны. Важно помнить, что истинное богатство начинается с внутреннего состояния и отношения к деньгам как к инструменту для достижения своих целей и мечт, пишет Life.ru.