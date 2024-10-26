Экстрасенс рассказала, как новые банкноты могут сделать богаче всю Россию

Символы, изображённые на новых купюрах, которые уже поступили в оборот в ряде российских регионов, имеют важное значение для укрепления экономики страны. Так утверждает маг и целительница Ирина Борн. По её словам, с эзотерической точки зрения каждая деталь на банкноте может нести мощную энергию, способствующую процветанию и улучшению благосостояния тех, кто держит её в руках.
Например, использование образов национальных героев, исторических событий или природных богатств может создать связь между денежной единицей и коллективным сознанием народа. Эзотерики считают, что такие символы обладают сильной энергией, которая способна привлекать изобилие.
Согласно эзотерическим учениям, деньги — это не просто средство обмена, а вид энергии, которая может принимать разные формы. Новые купюры могут быть заряжены позитивными вибрациями, если на них изображены элементы, связанные с благополучием, счастьем и гармонией. К примеру, изображения природы или культурных символов могут создавать ауру изобилия и процветания, считает Ирина Борн.
Введение новых купюр, по её мнению, может стать мощным инструментом для манифестации богатства. Когда люди начинают использовать новые деньги, они могут сосредоточиться на их символике и энергии, что поможет им настроиться на волну изобилия.
По мнению экстрасенса, новые купюры — это не просто обновление денежной системы. С эзотерической точки зрения, они могут стать мощным инструментом для привлечения богатства и процветания. Символика на купюрах может влиять на коллективное сознание народа, создавая ауру изобилия и гармонии. Используя новые деньги с осознанием их энергии и значения, граждане могут способствовать улучшению финансового состояния страны. Важно помнить, что истинное богатство начинается с внутреннего состояния и отношения к деньгам как к инструменту для достижения своих целей и мечт, пишет Life.ru.