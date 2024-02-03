Экстрасенс предупредила о коренном переломе в украинском конфликте

Конфликт на Украине в ближайшее время ждёт коренной перелом, который поставит финальную точку. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила экстрасенс Аделина Панина.
По словам Паниной, сейчас российские военные работают как часы. Разница между российской армией образца 2022 года и теперешней заметна невооружённым взглядом.
По мнению экстрасенса, специальная военная операция приближается к финальному аккорду. Коренной перелом, который зафиксирует победу России, случится весной 2024 года. Боевые действия же продлятся до следующего года.
Экстрасенс предсказывает скорую смену власти на Украине, уход Зеленского с поста президента. Судьба политика предрешена, простые жители страны прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта.
Зеленский будет вынужден бежать, жить за границей.
Россия же, благодаря проведению специальной военной операции, укрепила и политические, и экономические позиции.