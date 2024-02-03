Суббота, 3 февраля, 2024
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Экстрасенс предупредила о коренном переломе в украинском конфликте

7info
Изображение от Freepik
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Конфликт на Украине в ближайшее время ждёт коренной перелом, который поставит финальную точку. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила экстрасенс Аделина Панина.

По словам Паниной, сейчас российские военные работают как часы. Разница между российской армией образца 2022 года и теперешней заметна невооружённым взглядом.

— У нас есть тактика, стратегия и, что самое важное, возможность исполнения. И это уже дает отличный результат, а дальше будет только лучше, — уверена Аделина.

По мнению экстрасенса, специальная военная операция приближается к финальному аккорду. Коренной перелом, который зафиксирует победу России, случится весной 2024 года. Боевые действия же продлятся до следующего года.

— Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — рассказала Панина журналистам.

Экстрасенс предсказывает скорую смену власти на Украине, уход Зеленского с поста президента. Судьба политика предрешена, простые жители страны прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта.

Зеленский будет вынужден бежать, жить за границей.

— До конца своих дней он будет вести такой образ жизни, что не позавидуешь. Его все будут презирать, — считает экстрасенс.

Россия же, благодаря проведению специальной военной операции, укрепила и политические, и экономические позиции.

— СВО заявило в очередной раз о мощи нашего государства, повысив статус во всем мире, — считает Аделина.

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