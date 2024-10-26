Наступают переломные времена для нынешнего лидера Украины. Многие политологи уже открыто говорят, что Зеленский стал токсичен даже для западных элит. Экстрасенс Аделина Панина поделилась с корреспондентами «МК» своим мнением, заявив, что Зеленского вскоре ждет расплата за его действия.

— Зеленский явно переоценил свою значимость, — говорит экстрасенс. — Его позиции на Западе, которые еще полтора-два года назад казались крепкими, сейчас значительно ослабли. Он сам это видит и понимает. Сейчас многие говорят о том, что Зеленского могут устранить его западные партнеры. Я не вижу физического устранения, но его будут ожидать мучения за зло, которое он причинил Украине. Расплата будет суровой.

По словам Паниной, в ближайшее время Зеленский перестанет путешествовать по миру и представлять свои планы победы. Вместо этого он будет сосредоточен на одном — как сохранить свою жизнь.

— В скором времени мы увидим падение этой власти, — уверена экстрасенс. — Это произойдет уже совсем скоро: в конце этого года или начале следующего. Скорее всего, его попытаются тайно вывести из Украины, так как против него восстанут его же соратники. Народ Украины больше не хочет его видеть, что подтверждают данные опросов — рейтинги Зеленского катастрофически упали. Люди начинают понимать, кто виноват в тех бедах, с которыми они столкнулись. Даже украинские военные ненавидят Зеленского и уже открыто высказывают свое недовольство. В политических кругах Украины волнения начались еще в начале года — многие понимают, к чему ведут действия Зеленского. Именно поэтому западные партнеры, вероятно, попытаются его спасти и тайно вывезти из страны.

Однако, как предупреждает Панина, даже за рубежом Зеленский не найдет покоя.

— Найти тихую гавань за границей ему не удастся, — продолжает Аделина. — Он будет мучиться до конца своих дней, как эмоционально, так и физически. Его пристрастия к запрещенным веществам усугубятся. Каждый новый день его жизни станет для него пыткой.