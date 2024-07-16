В США начинает активно разворачиваться президентская гонка. И преследуют её удивительные события: это и провальные дебаты Байдена и Трампа, и жуткое покушение на Трампа, и решение Байдена не выходить из игры при явных проблем со здоровьем, в том числе ментальным. Вместе с тем провидица Галина Янко убеждена: на новый срок Джо Байден не останется. То, что ждёт мир после его ухода, она описала МК.

— Пока по всему миру будут происходить вот такие передряги, какие мы наблюдаем сейчас. Они будут продолжаться во многих точках мира до тех пор, пока не сменится руководство Америки. Как только нынешний президент США уйдёт с поста, всё перевернется. Резкие перемены и на Украине произойдут уже скоро: нам осталось чуть-чуть подождать. Все поймут раз и навсегда: на поле боя Россию победить не удастся, — убеждена Янко.

Прорицательница отмечает: когда президент Америки уйдёт с поста, наступит рай.

— Везде расцветут райские яблочки, купола золотом покроются, и наступит спокойное время, – уверяет Янко. – В России начнётся расцвет. Я вижу, что наша страна выйдет на лидирующие позиции. С нами будут считаться и уважать. И больше никто не посмеет бросить нам вызов – враги будут бояться нас как огня. Мир в России будет очень долгий и прочный.

Янко призывает всех чаще посещать храмы и святые места.– Нам нужно больше молиться, и тогда все будет хорошо, – продолжает экстрасенс. – Наш президент Владимир Путин – очень мудрый человек. Он сделает все, что в его силах, чтобы наша страна процветала. Нам, повторяю, нужно усиленно молиться.