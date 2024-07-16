В США начинает активно разворачиваться президентская гонка. И преследуют её удивительные события: это и провальные дебаты Байдена и Трампа, и жуткое покушение на Трампа, и решение Байдена не выходить из игры при явных проблем со здоровьем, в том числе ментальным. Вместе с тем провидица Галина Янко убеждена: на новый срок Джо Байден не останется. То, что ждёт мир после его ухода, она описала МК.
Прорицательница отмечает: когда президент Америки уйдёт с поста, наступит рай.
Янко призывает всех чаще посещать храмы и святые места.– Нам нужно больше молиться, и тогда все будет хорошо, – продолжает экстрасенс. – Наш президент Владимир Путин – очень мудрый человек. Он сделает все, что в его силах, чтобы наша страна процветала. Нам, повторяю, нужно усиленно молиться.