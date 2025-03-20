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Изображение от lookstudio на Freepik
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Экстрасенс Миронова объяснила, почему беременным не стоит постить фото в соцсети

Алексей Самохин

Может ли принести вред выкладывание фотографий во время беременности, рассказала «Вечерней Москве» экстрасенс Дарья Миронова.

По ее словам, такие снимки действительно могут навредить будущему малышу, поскольку есть риск сглаза.

— Это могут сделать люди с недобрыми намерениями, а также те, кто мечтает о детях, но не может их иметь. Беременным категорически не стоит показывать на фото голый живот — это может подвергнуть ребенка опасности, — пояснила Миронова.

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Эксперт подчеркнула, что беременность — это сакральное таинство, которое требует особого бережного отношения и не должно становиться предметом публичного внимания.

— Беременность — это благословение божье и радость, она не должна быть поводом для демонстрации. Это глубоко личное событие, которое касается только будущих родителей. «Беременные» фото, так же как и снимки младенца, должны оставаться в семейном архиве, а не становиться достоянием общественности. Женщина теряет особую таинственность и защиту, которую она должна создавать для малыша. Как практикующий ясновидящий с многолетним опытом, я настоятельно рекомендую помнить об этом и не подвергать себя и ребенка ненужному риску, — заключила экстрасенс.

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