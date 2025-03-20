Может ли принести вред выкладывание фотографий во время беременности, рассказала «Вечерней Москве» экстрасенс Дарья Миронова.

По ее словам, такие снимки действительно могут навредить будущему малышу, поскольку есть риск сглаза.

— Это могут сделать люди с недобрыми намерениями, а также те, кто мечтает о детях, но не может их иметь. Беременным категорически не стоит показывать на фото голый живот — это может подвергнуть ребенка опасности, — пояснила Миронова.

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Эксперт подчеркнула, что беременность — это сакральное таинство, которое требует особого бережного отношения и не должно становиться предметом публичного внимания.

— Беременность — это благословение божье и радость, она не должна быть поводом для демонстрации. Это глубоко личное событие, которое касается только будущих родителей. «Беременные» фото, так же как и снимки младенца, должны оставаться в семейном архиве, а не становиться достоянием общественности. Женщина теряет особую таинственность и защиту, которую она должна создавать для малыша. Как практикующий ясновидящий с многолетним опытом, я настоятельно рекомендую помнить об этом и не подвергать себя и ребенка ненужному риску, — заключила экстрасенс.