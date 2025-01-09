Экстрасенс Галина Янко в беседе с корреспондентами «МК» поделилась своими предсказаниями о развитии текущих событий.

По её словам, специальная военная операция (СВО) продлится ещё около полугода, после чего для России наступит период процветания.

— СВО завершится совсем скоро, — утверждает Янко. — Битвы в тонких мирах, которые принесли много страданий, подходят к концу. Через полгода на земле вновь будет мир, а люди вернутся к радости и любви.

Экстрасенс заявила, что участь президента Украины Владимира Зеленского уже предрешена. По её словам, через сорок дней жизнь Зеленского кардинально изменится.

— Зеленский исчезнет с нашего горизонта ровно через сорок дней, — говорит Янко. — Его остановят силы света. Его эпоха, как и планы тех, кто разжигал конфликт ради власти и денег, подошли к концу. Реклама

Галина Янко также отметила, что Россия в очередной раз доказала свою способность противостоять мировому злу и защищать национальные интересы.