Экстрасенс Галина Янко в беседе с корреспондентами «МК» поделилась своими предсказаниями о развитии текущих событий.
По её словам, специальная военная операция (СВО) продлится ещё около полугода, после чего для России наступит период процветания.
Экстрасенс заявила, что участь президента Украины Владимира Зеленского уже предрешена. По её словам, через сорок дней жизнь Зеленского кардинально изменится.
Галина Янко также отметила, что Россия в очередной раз доказала свою способность противостоять мировому злу и защищать национальные интересы.