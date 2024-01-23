Вторник, 23 января, 2024
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Экстрасенс из Индии увидела, что США «развалятся» после мощного политического события

7info7
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Выборы президента в любой стране мира, как правило, завершают один этап и начинают другой, совершенно новый. Так точно можно сказать про грядущие выборы в США, которые дадут старт крайне неожиданным событиям. Такой вывод можно сделать из прогноза индийской провидицы Арчены, которая в эфире программы «Прямой эфир» на России 1 сделала, можно сказать, сенсационное заявление о том, как будут жить штаты после грандиозного политического события 2024 года.

Кто станет новым президентом, Арчена предсказать не решилась. Но, по её словам, у Дональда Трампа, есть все шансы вновь войти в Белый дом победителем. Впрочем, ничего существенного, по словам провидицы, с его приходом не изменится. А после этого дела в стране начнут идти хуже. Сначала США развалятся на два лагеря. Между собой будут конфликтовать восточные и западные штаты. Затем в конфронтацию вступит Север и Юг Америки. Как итог — произойдёт развал страны на четыре независимые части.

Ранее в сети завирусилось пророчество покойного политика Владимира Жириновского об итогам выборов в США в 2024 году. Он говорил, что никакого голосования не будет, так как не будет и самой Америки.

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