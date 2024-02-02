Пятница, 2 февраля, 2024
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Эксперты заявили, что ЕС не сможет вечно спонсировать Украину

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Фото с сайта Pixabay.com
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Немецкий экономист и редактор издания Wirtschaft aktuell Айке Хамер в беседе с «Известиями» рассказал, что среди жителей ЕС возрастает недовольство огромной поддержкой Украины.  

Невероятно, что европейские граждане платят за все это, а бюрократы из ЕС действуют не в их интересах, а в интересах других людей, — отметил Хамер.

По его словам, страны Европы не смогут вечно спонсировать Украину и даже очередные выделенные €50 миллиардов, которые ЕС утвердил на специальном саммите 1 февраля, страна потратит в никуда.

Хамер отметил, что у Украины нет собственной хозяйственной модели, по которой страна смогла бы самостоятельно развиваться. Раньше она строилась на контактах с Россией и опоре на ресурсы Донбасса. Сейчас, когда такой возможности нет, выделять деньги Украине будет пустой тратой.

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