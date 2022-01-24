Эксперты выясняют обстоятельства загадочной гибели семьи в Подмосковье

В посёлке Обухово в Московской области устанавливаются обстоятельства смерти 35-летнего мужчины, его 28-летней сожительницы. 9-летний сын сейчас находится в реанимации, сообщает РЕН ТВ.

Трупы Светланы и Сергея обнаружил брат мужчины. Он пришёл домой к родственникам, после того, как те перестали выходить на связь. Брат долго стучался в дверь, наконец ему открыл ребёнок.

— Вот так он в рвотной массе был по пояс, от рта вот до сюда вот. Светлана была в трупных пятнах, — рассказал мужчина.

По его словам, в этот момент его брат уже был «деревянный».

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По словам соседки, у обоих взрослых лица были в крови — раны получены при падении.

Сначала была версия, что семья отравилась газом, но сейчас эксперты считают её сомнительной. Рассматривается вариант пищевого отравления. При этом также непонятно, почему взрослые люди настолько быстро потеряли сознание, что даже не успели вызвать скорую помощь.

Журналисты выяснили, что семья покупала накануне пирожки. Ещё в одном магазине, где они отоваривались, ранее проводили химическую дезинфекцию.