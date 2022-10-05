Эксперты подтвердили гибель звезды «Дом-2» Анастасии Кочервей

Экспертиза официально подтвердила, что найденная мёртвой в акватории Финского залива девушка — звезда проекта «Дом-2» Анастасия Кочервей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Труп в красном купальнике без внешних признаков насильственной смерти 13 августа обнаружил байдарочник. Следователи предположили, что это пропавшая Кочервей. Чтобы доказать это, провели молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае.
Анастасия Кочервей участвовала в проекте «Давая поженимся», затем в 2018 году пришла в «Дом-2». Через некоторое время девушку начали обвинять в эскорте, она поехала в Дубай, но затем вернулась в Россию.
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