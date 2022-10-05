Эксперты подтвердили гибель звезды «Дом-2» Анастасии Кочервей

Экспертиза официально подтвердила, что найденная мёртвой в акватории Финского залива девушка — звезда проекта «Дом-2» Анастасия Кочервей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Труп в красном купальнике без внешних признаков насильственной смерти 13 августа обнаружил байдарочник. Следователи предположили, что это пропавшая Кочервей. Чтобы доказать это, провели молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае.

— Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путем установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива является жительница города 1993 года рождения, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Анастасия Кочервей участвовала в проекте «Давая поженимся», затем в 2018 году пришла в «Дом-2». Через некоторое время девушку начали обвинять в эскорте, она поехала в Дубай, но затем вернулась в Россию.

— Друзья Анастасии Кочервей рассказывали о ее проблемах с наркотиками и спиртным: по их мнению, образ жизни звезды телепроекта вкупе с «опасными знакомствами» может быть как-то связан с трагедией, — отмечает РЕН ТВ.

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