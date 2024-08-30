Эксперты подсчитали: завести котёнка в России дешевле, чем щенка

Сервис доставки Купер проанализировал затраты на подготовку к появлению домашнего животного и исследовал спрос на товары для щенков и котят. Подробности приводит пресс-служба компании.

В первом полугодии 2024 года россияне увеличили заказы на корма, лакомства и игрушки для домашних животных по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Подготовка к появлению котенка обойдется в 2361 рубль. В набор входят: миска для еды, сухой и влажный корм, лоток с наполнителем, пеленки, лежанка, пуходерка, когтеточка, игрушка-мышка и игрушка-дразнилка.

Для щенка необходимы следующие товары: миска для еды, корм, лежанка, пеленки, ошейник, поводок, шампунь, пакеты для выгула, игрушка-фрисби и мячик. Стоимость такого набора составит 2861 рубль.

Сбалансированное питание является важным аспектом ухода за домашними животными. Летом 2024 года количество заказов сухого корма для кошек увеличилось на 20%, влажного корма — на 11% по сравнению с летом 2023 года. Популярными вкусами остаются говядина, курица, кролик, телятина и лосось.

Количество заказов сухого корма для собак выросло на 18% по сравнению с летом 2023 года, а влажного корма — на 20%. Спрос на лакомства также возрос: колбаски покупались в 3,3 раза чаще, жевательные снеки — на 40% чаще.

Качество ухода за питомцем влияет на его комфорт. С июня по август 2024 года число заказов щеток и расчесок увеличилось в 4,5 раза, пуходерок для кошек — на 42%, а лотков — на 39%. Лежанки для животных покупались в 2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Спрос на рукавицы для груминга вырос в 3,5 раза, на одноразовые пеленки — в 2 раза, шампуни для ухода за шерстью — на 17%.

Игрушки для питомцев играют важную роль в их развитии и дрессировке. Летом 2024 года спрос на игровые треки возрос в 5 раз по сравнению с летом 2023 года. На втором месте по популярности находятся мячики (увеличение на 29%), на третьем — игрушки-дразнилки (на 27%).

Наиболее активными покупателями товаров для домашних животных являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.

Набор товаров для котёнка Наименование Количество Цена, руб пеленки 1 159 лоток 1 269 наполнитель 1 175 корм влажный 3 90 корм сухой 1 114 миска для еды 1 56 когтеточка 1 399 пуходерка 1 253 лежанка 1 600 игрушка-мышка 1 78 игрушка-дразнилка 1 168 Стоимость 2361 рубль