Пятница, 30 августа, 2024

Эксперты подсчитали: завести котёнка в России дешевле, чем щенка

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Сервис доставки Купер проанализировал затраты на подготовку к появлению домашнего животного и исследовал спрос на товары для щенков и котят. Подробности приводит пресс-служба компании.

В первом полугодии 2024 года россияне увеличили заказы на корма, лакомства и игрушки для домашних животных по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Подготовка к появлению котенка обойдется в 2361 рубль. В набор входят: миска для еды, сухой и влажный корм, лоток с наполнителем, пеленки, лежанка, пуходерка, когтеточка, игрушка-мышка и игрушка-дразнилка.

Для щенка необходимы следующие товары: миска для еды, корм, лежанка, пеленки, ошейник, поводок, шампунь, пакеты для выгула, игрушка-фрисби и мячик. Стоимость такого набора составит 2861 рубль.

Сбалансированное питание является важным аспектом ухода за домашними животными. Летом 2024 года количество заказов сухого корма для кошек увеличилось на 20%, влажного корма — на 11% по сравнению с летом 2023 года. Популярными вкусами остаются говядина, курица, кролик, телятина и лосось.

Количество заказов сухого корма для собак выросло на 18% по сравнению с летом 2023 года, а влажного корма — на 20%. Спрос на лакомства также возрос: колбаски покупались в 3,3 раза чаще, жевательные снеки — на 40% чаще.

Качество ухода за питомцем влияет на его комфорт. С июня по август 2024 года число заказов щеток и расчесок увеличилось в 4,5 раза, пуходерок для кошек — на 42%, а лотков — на 39%. Лежанки для животных покупались в 2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Спрос на рукавицы для груминга вырос в 3,5 раза, на одноразовые пеленки — в 2 раза, шампуни для ухода за шерстью — на 17%.

Игрушки для питомцев играют важную роль в их развитии и дрессировке. Летом 2024 года спрос на игровые треки возрос в 5 раз по сравнению с летом 2023 года. На втором месте по популярности находятся мячики (увеличение на 29%), на третьем — игрушки-дразнилки (на 27%).

Наиболее активными покупателями товаров для домашних животных являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.

Набор товаров для котёнка
НаименованиеКоличествоЦена, руб
пеленки1159
лоток1269
наполнитель1175
корм влажный390
корм сухой1114
миска для еды156
когтеточка1399
пуходерка1253
лежанка1600
игрушка-мышка178
игрушка-дразнилка1168
Стоимость 2361 рубль
Набор товаров для щенка**
НаименованиеКоличествоЦена, руб
миска1109
корм1439
лежанка1599
пеленка1338
поводок1517
ошейник1190
шампунь1139
пакеты для выгула136
мячик1119
игрушка-фрисби1375
Стоимость 2861 рубль

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