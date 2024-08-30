Эксперты подсчитали: завести котёнка в России дешевле, чем щенка

Сервис доставки Купер проанализировал затраты на подготовку к появлению домашнего животного и исследовал спрос на товары для щенков и котят. Подробности приводит пресс-служба компании.
В первом полугодии 2024 года россияне увеличили заказы на корма, лакомства и игрушки для домашних животных по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Подготовка к появлению котенка обойдется в 2361 рубль. В набор входят: миска для еды, сухой и влажный корм, лоток с наполнителем, пеленки, лежанка, пуходерка, когтеточка, игрушка-мышка и игрушка-дразнилка.
Для щенка необходимы следующие товары: миска для еды, корм, лежанка, пеленки, ошейник, поводок, шампунь, пакеты для выгула, игрушка-фрисби и мячик. Стоимость такого набора составит 2861 рубль.
Сбалансированное питание является важным аспектом ухода за домашними животными. Летом 2024 года количество заказов сухого корма для кошек увеличилось на 20%, влажного корма — на 11% по сравнению с летом 2023 года. Популярными вкусами остаются говядина, курица, кролик, телятина и лосось.
Количество заказов сухого корма для собак выросло на 18% по сравнению с летом 2023 года, а влажного корма — на 20%. Спрос на лакомства также возрос: колбаски покупались в 3,3 раза чаще, жевательные снеки — на 40% чаще.
Качество ухода за питомцем влияет на его комфорт. С июня по август 2024 года число заказов щеток и расчесок увеличилось в 4,5 раза, пуходерок для кошек — на 42%, а лотков — на 39%. Лежанки для животных покупались в 2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Спрос на рукавицы для груминга вырос в 3,5 раза, на одноразовые пеленки — в 2 раза, шампуни для ухода за шерстью — на 17%.
Игрушки для питомцев играют важную роль в их развитии и дрессировке. Летом 2024 года спрос на игровые треки возрос в 5 раз по сравнению с летом 2023 года. На втором месте по популярности находятся мячики (увеличение на 29%), на третьем — игрушки-дразнилки (на 27%).
Наиболее активными покупателями товаров для домашних животных являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.
|Набор товаров для котёнка
|Наименование
|Количество
|Цена, руб
|пеленки
|1
|159
|лоток
|1
|269
|наполнитель
|1
|175
|корм влажный
|3
|90
|корм сухой
|1
|114
|миска для еды
|1
|56
|когтеточка
|1
|399
|пуходерка
|1
|253
|лежанка
|1
|600
|игрушка-мышка
|1
|78
|игрушка-дразнилка
|1
|168
|Стоимость
|2361 рубль
|Набор товаров для щенка**
|Наименование
|Количество
|Цена, руб
|миска
|1
|109
|корм
|1
|439
|лежанка
|1
|599
|пеленка
|1
|338
|поводок
|1
|517
|ошейник
|1
|190
|шампунь
|1
|139
|пакеты для выгула
|1
|36
|мячик
|1
|119
|игрушка-фрисби
|1
|375
|Стоимость
|2861 рубль