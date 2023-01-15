Эксперты ОМС рассказали, что ждёт пациентов в 2023 году

Каждый год в России утверждается программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Она определяет особенности получения медицинской помощи по ОМС. О главных изменениях, которые ждут пациентов в 2023 году рассказывают эксперты ОМС.

Неонатальный скрининг

В новом году Программа госгарантий дополнена проведением расширенного неонатального скрининга. Неонатальный скрининг, известный как «пяточный тест» проводят всем новорожденным без исключения. Анализ позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, которые представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка. Теперь новорожденных будут тестировать не на пять, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий. Сейчас детей в рамках ОМС бесплатно тестируют на адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз. Расширение программы поможет на самой ранней стадии выявлять и другие тяжелейшие патологии, еще до появления клинических симптомов. Например, в скрининг войдет тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного. Тяжелые формы первичных иммунодефицитов приводят к неонатальным инфекциям, сепсису и летальным исходам в первые два года жизни, менее тяжелые – значительно снижают качество жизни человека и могут привести к инвалидизации.

«Раннее выявление этой патологии поможет спасти тысячи детей и провести эффективную терапию. В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей», — отмечает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Диспансеризация и диспансерное наблюдение

Изменения коснулись диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов. Чтобы стимулировать проведение диспансеризации и диспансерного наблюдения, оплату решено вывести из подушевого финансирования медицинских организаций и начать оплачивать за единицу объема помощи. По мнению экспертов ОМС, это сделает профилактические мероприятия более эффективными, так как стимулирует медицинские организации более ответственно относиться к профилактике, поскольку оплата будет производится за каждый случай оказания медпомощи по этому профилю. И именно профилактика болезней и их осложнений позволит не нагружать бюджет ОМС за счет перерасхода объемов медпомощи в стационаре.

В 2023 году впервые будут установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. В частности, впервые введены нормативы диспансерного наблюдения пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, что очень важно для увеличения средней продолжительности жизни и снижения смертности. Дополнен перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом. В частности, в перечень пациентов, которые подлежат диспансерному наблюдению включены коморбидные пациенты (пациенты, которые страдают одновременно от нескольких заболеваний, которые усиливают друг друга) и маломобильные пациенты.

В 2023 году программой госгарантий предусматривается увеличение финансирования углубленной диспансеризации переболевших COVID-19.

«Важным нововведением станет то, списки подлежащих диспансерному наблюдению должны будут ежемесячно уточняться с территориальными фондами ОМС. Это позволит страховщикам более жестко следить за соблюдением прав пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Реабилитация

Большое внимание в новом году будет уделено реабилитации пациентов. Она станет доступнее. В ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий, как амбулаторных, так и с учетом госпитализации. Рост норматива по профилю реабилитация в условиях стационара вырастет почти на 26 процентов, впервые появился норматив для проведения медицинской реабилитации в дневном стационаре. Также реабилитация теперь будет проводиться и на дому. Благодаря таким мерам к 2023 году медицинская реабилитации должна стать доступной не менее чем для 1 миллиона жителей России. Пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях смогут не менее 370 тыс. застрахованных в системе ОМС, а не менее 680 тыс. человек, согласно планам, получат ее в стационарах из них 120 тыс. должны пройти реабилитацию в федеральных центрах.

Эксперты ОМС напоминают, что сегодня медреабилитация в условиях оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя:

• медицинскую реабилитацию пациентов с заболеваниями центральной нервной системы;

• пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;

• медицинскую кардиореабилитацию;

• медицинскую реабилитацию при других соматических заболеваниях;

• медицинскую реабилитацию детей, перенесших заболевания перинатального периода,

• медицинскую реабилитацию детей с нарушением слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации;

• медицинскую реабилитацию детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения;

• медицинскую реабилитацию детей с поражением центральной нервной системы;

• медицинскую реабилитацию детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем;

• медицинскую реабилитацию после онкоортопедических операций;

• медицинскую реабилитацию по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии;

• медицинскую реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

«Фактически данный перечень означает, что при наличии показаний медицинскую реабилитацию может пройти любой человек: бесплатно по полису ОМС. Реабилитация может проходить в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре или амбулаторно. На получение медицинской реабилитации необходимо получить направление. Его могут выдавать лечащий или участковый врачи: терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист. Кроме того, лечащий врач может направить в федеральный центр для получения медицинской реабилитации», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Цифровой полис

С 1 декабря 2022 года пациентам, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, стали доступны цифровые полисы ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не потребует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие, в том числе и штриховой код.

«Ранее, чтобы получить медицинскую помощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — отмечает председатель ФОМС Илья Баланин.

Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Все новорождённые граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.