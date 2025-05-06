Эксперты объяснили, почему ВСУ начали применять HIMARS так близко к линии фронта

Уничтожение комплекса HIMARS на расстоянии около 30 км от линии соприкосновения — хоть и локальный эпизод, но весьма показательный. Он служит индикатором системных проблем в украинском разведывательно-огневом контуре, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

До недавнего времени HIMARS использовались с территорий, прикрытых ПВО, в зоне относительной безопасности и вдали от линии фронта. Их приближение к передовой означает только одно: Украина испытывает нехватку дальнобойных ударных платформ и вынуждена рисковать оставшимися установками для решения срочных тактических задач.

Система, изначально предназначенная для точечных ударов по критически важным целям в тылу противника, оказывается втянута в непосредственное сдерживание наступающих сил. В таких условиях её быстро обнаруживает разведка, после чего поражает либо дальнобойная артиллерия, либо FPV-дроны.

Реклама

Сам факт поражения HIMARS в зоне досягаемости ударного дрона свидетельствует о возможных сбоях в эшелонировании украинских огневых средств. Учитывая, что HIMARS — это носитель уникальных боеприпасов (включая GMLRS) и проприетарных технологий, потери таких комплексов быстро не восполняются. Производственный цикл длителен, а складские запасы ограничены.

Каждый уничтоженный HIMARS — это не просто потеря техники, а снижение способности наносить удары по глубоким тыловым районам российской группировки.

Если тенденция сохранится, США придётся либо нарастить темпы поставок, включая передачу установок из собственных боевых частей, либо принять факт, что зона применения HIMARS сузится до тактического уровня — что идёт вразрез с концепцией самой системы. Оба сценария нестабильны в долгосрочной перспективе.

На практике это может привести к снижению точности и глубины украинских ударов, особенно по тыловым логистическим узлам, командным пунктам и складам. По сути, наметился фазовый спад в применении дальнобойных систем, и это окно следует развивать: за счёт контрбатарейной борьбы, ударов по пусковым установкам и ракетной логистике, а также через упреждающий перехват носителей до выхода на огневую позицию.