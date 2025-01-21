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Изображение от freepik
Специальная военная операция

Эксперты объяснили, как указ Трампа о приостановке помощи скажется на СВО

Алексей Самохин

Телеграм-канал «Военная хроника» прокомментировал указ Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи США, включая поставки на Украину. Эксперты канала полагают, что это решение носит демонстрационный характер и является способом показать влияние Трампа на конфликт.

«Пока это не конкретная мера, а демонстрация возможностей. Трамп показывает, что способен повлиять на ситуацию. Однако вопрос в том, на какой срок хватит его выдержки», — говорится в сообщении канала.

По мнению аналитиков, такой шаг соответствует привычке Трампа диктовать условия, исходя из его предвыборной риторики о величии США. Это может отразиться и на Украине: снижение или прекращение военной помощи способно повлиять на её боевые возможности.

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«Если запрет на помощь другим государствам продлится 90 дней, как указано, результаты можно будет оценить через 30-50 дней. Если объём военной помощи Украине действительно снизится, это может привести к дефициту боевых возможностей у ВСУ», — отмечают авторы канала.

Эксперты считают, что при грамотной реализации Россия сможет воспользоваться ситуацией, проведя активные действия, например, в районе Запорожья или Павлограда.

В то же время аналитики подчеркивают, что политические решения в США могут быть пересмотрены. «Трамп сделал лишь жест. Его требования будут озвучены позже. Не исключено, что указ могут откатить или изменить на противоположный», — подытожили в «Военной хронике».

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© Информационное агентство 7info

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