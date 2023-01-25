Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области подробно рассказали о «дачной амнистии»

С 1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ, получивший название «дачная амнистия». Законодательство и сейчас, спустя 17 лет, позволяет оформить свои права на отдельные объекты недвижимости в упрощенном порядке.

Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

Дачная амнистия распространяется, в частности:

– на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства,

– на объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках, а именно:

– на объекты недвижимости, для строительства которых не требуется получения разрешения на строительство (гаражи, хозяйственные постройки, например, бани, сараи);

– на объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома).

Упрощенный порядок оформления прав граждан применяется при государственной регистрации права собственности на земельный участок подходящего вида разрешенного использования, предоставленный ему до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (т.е. до 30 октября 2001 года) на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.

Государственная регистрация прав на такие земельные участки осуществляется на основании следующих документов:

– акт о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления;

– выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

– иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на указанный земельный участок.

Кроме этого, государственная регистрация права собственности гражданина на вышеуказанный земельный участок в случае, если к такому гражданину перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на расположенное на этом земельном участке здание (строение) или сооружение, осуществляется в соответствии с положениями статьи 49 Закона о регистрации № 218-ФЗ. При этом вместо документа, устанавливающего или удостоверяющего право такого гражданина на этот земельный участок, в качестве основания осуществления государственной регистрации права собственности такого гражданина на этот земельный участок могут быть представлены следующие документы:

– свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание (строение) или сооружение;

– один из документов, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона о регистрации и устанавливающих или удостоверяющих право гражданина (любого прежнего собственника указанного здания (строения) или сооружения) на этот земельный участок.

В упрощенном порядке также оформляется право собственности гражданина на создаваемый или созданный объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), без получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Основаниями для государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на такой объект недвижимости, являются:

– правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен жилой дом (при отсутствии зарегистрированного права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН));

– технический план здания (предоставляется в виде электронного документа на электронном носителе, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего его кадастрового инженера).

Кадастровый учет и регистрация права собственности гражданина на объекты недвижимого имущества (в том числе объекты незавершенного строительства), для строительства которых в соответствии с законом не требуется разрешение на строительство (например, гараж, баня, сарай, другие хозяйственные постройки), осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. В этом случае сведения в техническом плане такого объекта недвижимости указываются на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект недвижимости; указанная декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью.

Если в ЕГРН право заявителя на земельный участок, на котором расположен создаваемый или созданный объект, не зарегистрировано, то постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на такой земельный участок осуществляются одновременно с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией прав на расположенный на нем объект недвижимого имущества.

Срок действия «дачной амнистии» продлевался несколько раз – в 2009-м, 2015-м, 2018-м годах. В настоящее время упрощенное оформление прав на недвижимость продлено до 1 марта 2031 года.

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