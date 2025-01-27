Эксперт: уничтоженный бункер в Часовом Яре мог быть центром обработки данных для ВСУ

Бункер украинской армии, предположительно уничтоженный в районе Часового Яра в ДНР, мог использоваться для обработки важной информации. Об этом заявил NEWS.ru Александр Воробьев, руководитель «Центра стратегической конъюнктуры». Эксперт отметил, что это не единственный подобный объект на территории, контролируемой Киевом. Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию.

Воробьев предположил, что в бункере, как и ранее в Мариуполе, могли находиться иностранные специалисты. По его словам, в Часовом Яре, помимо прочего, велась обработка данных.

Эксперт считает, что для российских войск самой ценной находкой в таком случае могло бы стать не уничтоженное оборудование, а люди.

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«Это может значительно ослабить возможности ВСУ. Если персонал попал в плен, наша военная разведка получит важные сведения», — добавил Воробьев.