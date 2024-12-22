Эксперт Суконкин: ВСУ могут пойти на Белгородскую область до Нового года

Российским военным следует ожидать так называемый «новогодний удар» ВСУ в Белгородской области, предположил военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с «МК».
Эксперт отметил, что украинское наступление может оказаться «предновогодним», а может — «рождественским».
Обозреватель допустил, что враг нанесет отвлекающий удар на Крымском направлении, а основной будет наносить из Черниговской и Сумской областей.
Суконкин добавил, что в случае попытки вторжения по местам скопления войск противника будет наносить удары дальнобойная артиллерия.