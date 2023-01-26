Эксперт сравнил возможности «Абрамсов» и российских танков

Танк M1 Abrams — хорошо защищенная машина, 105-мм орудие первой версии танка пробивает ранние модификации российских Т-72, Т-62, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.
Для восточно-европейского театра, особенно для весенне-осеннего периода «Абрамсы» очень тяжелые машины, добавил эксперт. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Для них нужны понтонные парки, броневые ремонтно-эвакуационные машины.
Своим мнением о том, насколько сложно будет противостоять американским танкам, поделился командир танковой роты 1-го Армейского корпуса с позывным «Дантист».
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