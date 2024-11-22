Эксперт разобрал 5 необычных вопросов Географического диктанта 2024

В прошедшую субботу в РГУ имени С.А. Есенина состоялся десятый Географический диктант, который вызвал небывалый интерес у рязанцев. Поучаствовать в акции пришли 450 жителей города, в том числе почти 300 учащихся школ.

Информационное агентство 7info совместно с заведующим кафедры географии, экологии и туризма Алексеем Водорезовым выбрали 5 необычных вопросов юбилейного географического диктанта и проанализировали ответы на них.

Итак, в ответе на первый вопрос о Самаре нужно было вспомнить, что Жигули — не только марка советского автомобиля, но прежде всего невысокие горы, которые заставили податливо изогнуться непокорную реку Волгу в исполинскую излучину. На пути к ответу могло помочь и знание фактов о наличии в Самаре памятников Буратино, товарищу Сухову из «Белого солнца пустыни». Верно ответили более 80% участников. А вот некоторые посчитали, что скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» стоит в столице России.

Выяснилось, 81% участников знают, что Бурлинское озеро на Алтае местные именуют не иначе как «Царской солонкой», по дну которой по рельсам курсирует паровозик с вагончиками и с 1762 года добывают поваренную соль.

«Интересно откуда такое количество тестируемых знали ответ на этот вопрос. Если бы речь шла об озерах Эльтон и Баскунчак в Нижнем Поволжье, о которых говорят в школе, я бы не удивился, но здесь были нужны почти энциклопедические познания, или же развитая смекалка», — размышляет Алексей Водорезов.

О том что Остап Бендер, выдворенный с парохода «Скрябин» оказался именно в Чебоксарах, а не Чебаркуле можно было ответить зная, что на водном пути из Нижнего Новгорода к Царицыну (ныне Волгоград) из предложенных конкурсантам вариантов нет ни северного Череповца, ни уральского Челябинска. Ну или вспомнить раскатистое «Чебоксары» из зубастой пасти Крокодила Гены в поисках Чебурашки в словаре. Верно ответили также 80% из 450 участников.

Наибольший всплеск положительных эмоций участники диктанта испытали, выбирая правильный ответ из четырех вариантов: Бубликус, Барранкос, Маффин и Крендель, в поисках ответа на вопрос о том, как по-научному называют глубокие овраги и борозды на склонах вулканов вроде высочайшей в Евразии Ключевской Сопки.

«Авторы вопроса столь грамотно обыграли кондитерскую тему, что лишь 60% конкурсантов верно выбрали ответ Барранкос, возможно имея познания в греческом. Зато 23% готовы назвать овраги на склонах вулканов Кренделями, а каждый десятый уверен в существовании термина Бубликус», — рассказывает эксперт.

Диктант позволил выяснить, что три четверти испытуемых знают, что богатый нефтью и газом подводный хребет Ломоносова находится именно в Северном Ледовитом океане и на основе новейших открытий российских ученых является геологическим продолжением Сибирской платформы, а значит и закономерной частью России, особенно в эпоху глобальной борьбы за ресурсы и попыток разных стран претендовать на российские земли и воды.