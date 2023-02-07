Эксперт рассказал о значении освобождения Николаевки в ДНР

После успеха под Соледаром наступление российской армии развивается сразу по нескольким направлениям, а освобождение населенного пункта Николаевка открывает путь на Северск, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Николаевка взята группировкой, которая продвигается в сторону Северска. До окраины этого важного города оттуда всего десять километров. Идет «сматывание» обороны. Нашим войскам удалось вклиниться в мощный украинский оборонительный рубеж и выйти во фланг нескольким опорным пунктам. Так их брать легче, чем фронтальными ударами. Падение Северска откроет дорогу для наступления на Славянск и Красный Лиман. Но местность там сложная, много населенных пунктов, которые с лета готовились к обороне», — объяснил он.

Наступление на эти позиции легким не будет, хотя наши войска и достигли здесь ощутимого превосходства, отметил эксперт.

«Участок от Артемовска до Северска — по-прежнему главное место всей зимней кампании и для России, и для Украины. Киев будет держаться там до последнего, силы они туда подбрасывают постоянно», — считает Владислав Шурыгин.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны России 6 февраля.

За сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Константинополь были уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники.

Пора на Северск: российские войска освободили поселок Николаевка в ДНР