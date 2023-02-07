Эксперт рассказал о значении освобождения Николаевки в ДНР

После успеха под Соледаром наступление российской армии развивается сразу по нескольким направлениям, а освобождение населенного пункта Николаевка открывает путь на Северск, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Наступление на эти позиции легким не будет, хотя наши войска и достигли здесь ощутимого превосходства, отметил эксперт.
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны России 6 февраля.
За сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Константинополь были уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники.
Пора на Северск: российские войска освободили поселок Николаевка в ДНР
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