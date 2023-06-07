Среда, 7 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Эксперт рассказал о преимуществе российской артиллерии и авиации в зоне СВО

7info
Фото: Минобороны РФ

У Вооруженных сил (ВС) РФ достаточно сил, чтобы не дать противнику вклиниться в их линию обороны. Самое главное, у российских военных есть преимущество в артиллерии и авиации, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. 

«Активные бои идут уже три дня, противник несет потери. То, как ВФУ пытались на белгородском направлении отвлечь наши силы и морально подавить население, и как организовали теракт на дамбе, говорит о том, что сейчас они пускаются во все тяжкие», — считает Дандыкин. 

Эксперт отметил, что противник предпринимает всё для того, чтобы частично выполнить задачи, которые возлагали на «пресловутое контрнаступление». 

Дандыкин считает, что у ВС РФ явное превосходство в воздухе, тем более что, наступая, самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из-под защиты своих средств противовоздушной обороны (ПВО). 

«Остатки их авиации еще пытаются действовать, но мы видим, как их практически каждый день сбивают. По меньшей мере, ближайшую неделю будут идти серьезные бои», — дал прогноз эксперт. 

В зоне проведения спецоперации 4–6 июня на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. 

При отражении удара особо отличилась российская оперативно-тактическая, штурмовая и армейская авиация. Пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили пять танков и 29 других боевых бронированных машин. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ)

Информация о штрафах за проезд по выделенной полосе в Рязани оказалась ложной

На фейк обратили внимание пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани», опубликовавшей пост.

В рязанском посёлке Никуличи столкнулись иномарка и мотоцикл

Судя по кадрам, серьёзных травм мотоциклист не получил.

В Рязани ищут пропавшего молодого человека

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза чёрные.

В праздничные дни в Рязанском музее-заповеднике будут работать 10 выставок и экспозиций

Посетить все экспозиции и выставки можно по Пушкинской карте.

Пчеловодов Рязанской области предупредили о сезонных обработках посевов

В минсельхозе региона напомнили о важности координации действий сельхозпредприятий и пчеловодов, чтобы не допустить гибели пчёл.

Иван Бахилов о фонтанах на Советской в Касимове: они будут работать в штатном режиме

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о работе фонтанов в городе.

Строительство ж/д линии от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево завершается

Сроки реализации проекта планируют сократить за счёт привлечения дополнительных спецбригад.

Двух мужчин, запускавших беспилотники, задержали в Москве

Мужчины уверяют, что запускали коптер в развлекательных целях, несмотря на полный запрет полётов.

Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга

Зухра Павлова — старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог со стажем более 24 лет.

В рязанском Торговом городке в июле планируют открыть первый павильон

Реставрация всех павильонов Торгового городка продолжится ещё по меньшей мере год.

Реконструкцию Рязанского ТЮЗа планируют завершить досрочно в 2023 году

В этом году планируется досрочно завершить реконструкцию основного здания Рязанского областного театра юного зрителя. Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили в режиме ВКС на совещании зампреда правительства России Татьяны Голиковой. В мероприятии участвовали, в частности, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам Татьяны Голиковой, на...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации