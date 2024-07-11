Эксперт рассказал, как уберечь детей от падения с высоты

С наступлением лета резко возрастает риск падения детей из окон. Врач-травматолог Александр Саутенко рассказал, как защитить ребенка от этой опасности. Его рекомендации приводят «Известия».

Самое эффективное средство – установка специальных ограничителей, которые не позволят открыть окно настолько широко, чтобы ребенок мог пролезть.

Не оставляйте окна открытыми нараспашку, когда в комнате находится ребенок, даже если вам кажется, что он не сможет их открыть. Не разрешайте детям сидеть на подоконниках и играть рядом с открытыми окнами.

Объясните подросткам опасность нахождения рядом с открытым окном: даже если они не собираются прыгать, риск потерять равновесие или сознание (например, из-за теплового удара) всегда существует.

Москитная сетка – не решение проблемы. Дети часто опираются на нее, принимая за надежную опору. Падение с высоты – это кататравма, то есть комплекс тяжелейших повреждений, несовместимых с жизнью в 80% случаев. Тяжесть травмы зависит от высоты падения, но даже падение с небольшой высоты может стать смертельным, если ребенок упадет головой вниз.