Пятница, 18 августа, 2023
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Эксперт рассказал, как пенсионеры могут выиграть от роста ключевой ставки ЦБ

7info

Пенсионеры, имеющие депозитные счета в банках, выиграют от повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 12%. Об этом URA.RU заявил экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По мнению эксперта, в некоторых случаях люди получат возможность «обыграть инфляцию».

Пенсионеры получали в банках выгодные условия при открытии депозитных счетов, сейчас они сохранятся. В то же время банки повысят ставки по депозитам, некоторые уже подняли их до 12%. По сравнению с первой декадой августа средняя депозитная ставка десяти крупнейших банков вырастет на 2 процентных пункта.

— Можно ли переоформить старый вклад на новый, будет зависеть уже от каждого конкретного банка, — объяснил Никита Масленников.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов также считает, что пенсионеры смогут размещать средства на вкладах с большей выгодой после повышения ключевой ставки ЦБ. Но нужно внимательно смотреть, на какой срок размещаются деньги. Эксперт советует внимательно изучать условия каждого вклада.

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