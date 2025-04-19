Эксперт рассказал, чем опасны искусственные цветы на кладбищах

Искусственные цветы, изготовленные из синтетических материалов, которые люди приносят на кладбища, могут представлять экологическую угрозу при неправильной утилизации. Об этом «Ленте.ру» рассказал географ Пётр Крылов, заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

По словам эксперта, остатки искусственных украшений — таких как венки, гирлянды и пластиковые цветы — часто выбрасываются прямо на территории кладбищ: их закапывают в землю или просто оставляют на поверхности. В результате пластик разлагается очень медленно, загрязняя почву и водоёмы токсичными веществами, содержащимися в материалах, таких как полиэстер, латекс и другие.

«Происходит накопление органических отходов, которые медленно разлагаются, выделяя метан и другие парниковые газы. Искусственные цветы могут препятствовать росту растений и влиять на животных, нарушая естественную экосистему как самих кладбищ, так и прилегающих территорий», — пояснил Крылов.

Реклама

По мнению Крылова, такие украшения к тому же выглядят неестественно, нарушают природную гармонию и создают атмосферу уныния и запустения. Чтобы сохранить благоприятную экологическую обстановку, эксперт рекомендует приносить на кладбища живые цветы без пластиковой упаковки. Они со временем разлагаются, обогащают почву и не оставляют мусора.