Эксперт предупредила о возможном отключении всех смартфонов в России

Председатель ассоциации разработчиков отечественных продуктов Наталья Касперская заявила: существует риск отключения всех смартфонов в России.

Сделать это может Запад в условиях идущей кибервойны. Причём есть вероятность, что отключат не только телефоны Apple, но и те, что работают на операционной системе Android.

Альтернативными источниками связи в таком случае могут стать кнопочные телефоны и электронная почта. Но более эффективный способ избежать угрозы – разработка отечественных аналогов смартфонов и ПО для них в рамках импортозамещения, заявила эксперт телеканалу «Звезда».