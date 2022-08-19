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Эксперт предупредила о возможном отключении всех смартфонов в России

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Председатель ассоциации разработчиков отечественных продуктов Наталья Касперская заявила: существует риск отключения всех смартфонов в России.

Сделать это может Запад в условиях идущей кибервойны. Причём есть вероятность, что отключат не только телефоны Apple, но и те, что работают на операционной системе Android.

Альтернативными источниками связи в таком случае могут стать кнопочные телефоны и электронная почта. Но более эффективный способ избежать угрозы – разработка отечественных аналогов смартфонов и ПО для них в рамках импортозамещения, заявила эксперт телеканалу «Звезда».

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